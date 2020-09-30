Кремль пообещал "внимательно ознакомиться" с делом Дмитриева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать решение Верховного суда Карелии, который увеличил срок заключения в колонии для руководителя регионального отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. По его словам, данная тема находится "не под контролем" Кремля. Об этом сообщает издание "Медуза".

Песков пообещал, что в Кремле "более внимательно ознакомятся" с делом Дмитриева. Пресс-секретарь президента выразил сомнение в том, что Владимир Путин знает о деле карельского историка.

Во вторник Верховный суд Карелии увеличил срок заключения для Дмитриева с трёх с половиной до 13 лет колонии. Защита историка намерена, обжаловать это решение суда. В июле Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приёмной дочери. Если бы приговор остался без изменений, уже в ноябре историк мог бы выйти на свободу.

Дмитриева также обвиняли по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия. По этим пунктам обвинения суд в Петрозаводске его оправдал. Сейчас Верховный суд Карелии отправил дело в оправдательной части приговора на новое рассмотрение. Приговор, вынесенный Дмитриеву в июле, обжаловали все стороны процесса – защита, обвинение и потерпевшие.

Уголовные дела об изготовлении порнографии и развратных действиях завели в 2016 году из-за обнаруженных в компьютере историка нескольких фотографий обнажённой несовершеннолетней приёмной дочери. Дмитриев отрицает вину, утверждая, что делал фотографии в целях документирования состояния здоровья дочери. В 2018 году его оправдали по этому делу, однако впоследствии отменили оправдательный приговор и возбудили ещё одно дело – о насильственных действиях.