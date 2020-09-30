Организаторы начинающегося 1 октября Московского кинофестиваля исключили из внеконкурсной программы показ фильма “Врата в рай” Дживана Аветисяна, рассказывающего о конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом “Эху Москвы” рассказал программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

По словам Разлогова, ранее к организаторам обращался посол Азербайджана в России с требованием отказаться от показа фильма. Утверждается, что в этом ему было отказано, цитирует Разлогова “Интерфакс”.

Аветисян, комментируя в фейсбуке одну из записей о ситуации с фильмом, автор которой потребовал вернуть картину в программу, написал: "Мы живём в тяжелые времена, на фронте проходит жестокая борьба, и я благодарен, что есть такие люди которые отделяют политику от искусства, для которых важен мир в кинематографе и в мире целом".

Фильм “Врата в рай” рассказывает о военных журналистах, которые освещали боевые действия в Карабахе в 1992 году. На кинофестивале в Москве должна была состояться мировая премьера картины.