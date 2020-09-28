Россия Путина и война за Карабах

27 сентября началась война между Азербайджаном и непризнанной республикой Нагорного Карабаха, а фактически и стоящей за ней Арменией. С обеих сторон есть жертвы, уничтоженная боевая техника, обе стороны конфликта сообщают о применении тяжёлой артиллерии. В Министерстве обороны Армении заявили, что бои продолжались всю ночь. Азербайджанские военные нанесли удары по Степанакерту, погибли и пострадали мирные жители. Азербайджан обвиняет Армению в обстреле города Тертер. Известно о нескольких десятках погибших с обеих сторон. Сообщалось и о жертвах среди мирного населения Карабаха.

Президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал к мирному урегулированию. Турция выступила на стороне режима Ильхама Алиева, поддержав новую войну за территорию Карабаха. Никол Пашинян призвал мировое сообщество не допустить участия Турции в конфликте.

Что должна сделать Россия в связи с войной за Карабах? Обострение вечного конфликта обсуждают политолог Аркадий Дубнов, востоковед Александр Шумилин, военный эксперт Александр Гольц, главный редактор сайта "Кавказский узел" Григорий Шведов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 28 сентября в 19:05