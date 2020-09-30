Россию в группе по Донбассу обвинили в нарушении конфиденциальности

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТГК) 30 сентября была вынуждена приостановить заседание, обвинив российскую сторону в нарушении режима конфиденциальности, пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что украинская делегация поддержала позицию Хайди Грау. Представитель ОБСЕ предложила взять паузу в работе и провести отдельное заседание, чтобы договориться по кодексу поведения и информационной политике.

В публикации говорится, что во время заседания ТГК в среду представители России вели несанкционированную аудио- и видеозапись, и что глава российской делегации заявил о намерении без разрешения опубликовать записи встречи.

Российские агентства вместе с тем приводят слова полномочного представителя России в ТГК Бориса Грызлова о том, что Киев настаивает "на проведении переговорного процесса без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений и заявлений". "По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев…как будто заранее знает, что не будет выполнять договорённости", - цитирует ТАСС российского политика.

В среду Грызлов также обвинил украинские власти в блокировке предложений по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.

В свою очередь глава делегации Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует переговорный процесс в контактной группе.

В среду также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации страны в ТГК бывшего украинского премьера Витольда Фокина. Причиной было названо то, что Фокин "отступил от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Ранее Витольд Фокин, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам государственной политики, заявил, что он лично не видел ни одного подтверждения тому, что в Донбассе "ведётся война России против Украины". По словам экс-премьера, в Донбассе против военных Украины действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран".

Россия обвинения в участии своих военных в конфликте на востоке Украины отрицает, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.