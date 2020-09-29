Что происходит на переговорах об урегулирования ситуации на Донбассе? Удастся ли сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс? Почему переговоры в Трехсторонней контактной группе вызывают такие эмоции в украинском обществе? Об этом Виталий Портников говорит с главой украинской делегации в ТКГ, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Эфир в 20:32.
Донбасс: блокада диалога. Эфир в 20:32
Первый президент Украины Леонид Кравчук о переговорах по Донбассу
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