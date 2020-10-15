Лицом к событию. Кремль перестанет общаться с Европой?

Парадоксы внешней политики России на постсоветском пространстве обсудят эксперты: Аркадий Дубнов, Андрей Окара, Константин Скоркин. Ведет передачу Михаил Соколов.
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