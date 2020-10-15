Время Свободы: Смена власти в Кыргызстане: Жапаров может заменить собой все ветви власти
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Власть в стране сосредоточилась в руках нового премьера Садыра Жапарова***В России под предлогом пандемии властями ограничивается даже проведение одиночных пикетов***В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за дефицита воды
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