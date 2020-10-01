"Утюги НАТО": соцсети об откровениях чиновника Минпромторга

Россиян сложно удивить конспирологическими откровениями, но чиновнику из Минпромторга Василию Шпаку это удалось. Он заявил, что в России обнаружены иностранные утюги со встроенной прослушкой.

В социальных сетях предсказуемое веселье.

Евгений Калюков:

Фраза "Из каждого утюга" заиграла новыми красками

Стас Натанзон:

А мы думали, утюги работают на нас



Александр Рыклин:

Вы же понимаете, что это тот самый Шпак, который в советские времена работал стоматологом... Кстати, распознать утюг-шпион легко - у него из самой правой дырочки не идет пар. Еще он по утрам здоровается с хозяевами и требует подключить его к электропитанию и интернету... Ему же как-то надо передавать информацию...

Антискрепа:

В общем, мы в редакции в недоумении и уже косо посматриваем в сторону нашей старенькой кофемашины. Впрочем, социальная паранойя - известная наследственная болезнь России.



Станислав Белковский:

Пришло время вводить обязательное наркологическое освидетельствование федеральных РФ-чиновников, начиная с определенного уровня.



Татьяна Краснова:

Шапочку из фольги на голову, вату в уши и вентилятор в эту... как ее... Ну мы еще все временно в ней... Временно, но по уши. Ну, вы поняли!

И гладим не больше одного шнурка в сутки!!!