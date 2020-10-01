"Утюги НАТО": соцсети об откровениях чиновника Минпромторга

Россиян сложно удивить конспирологическими откровениями, но чиновнику из Минпромторга Василию Шпаку это удалось. Он заявил, что в России обнаружены иностранные утюги со встроенной прослушкой.
В социальных сетях предсказуемое веселье.
Фраза "Из каждого утюга" заиграла новыми красками
А мы думали, утюги работают на нас
Вы же понимаете, что это тот самый Шпак, который в советские времена работал стоматологом... Кстати, распознать утюг-шпион легко - у него из самой правой дырочки не идет пар. Еще он по утрам здоровается с хозяевами и требует подключить его к электропитанию и интернету... Ему же как-то надо передавать информацию...
В общем, мы в редакции в недоумении и уже косо посматриваем в сторону нашей старенькой кофемашины. Впрочем, социальная паранойя - известная наследственная болезнь России.
Пришло время вводить обязательное наркологическое освидетельствование федеральных РФ-чиновников, начиная с определенного уровня.
Шапочку из фольги на голову, вату в уши и вентилятор в эту... как ее... Ну мы еще все временно в ней... Временно, но по уши. Ну, вы поняли!
И гладим не больше одного шнурка в сутки!!!
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