Губернатор Камчатки объявил о создании "министерства счастья"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании в регионе "министерства счастья". С его помощью чиновник собирается сделать местных жителей "благополучными и счастливыми". Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Официальным названием будет "министерство социального благополучия и семейной политики". По словам Солодова, власти собираются не просто решать проблемы людей, а делать их счастливыми. "Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных," - заявил глава региона.

Создаваться новое министерство будет в рамках реформы органов власти Камчатского края. По информации kam24, в правительстве региона создадут ещё несколько новых структур, увеличив количество министерств с 17 до 21.

В апреле этого года Солодов был назначен временно исполняющим обязанности главы Камчатского края. До этого он возглавлял правительства Якутии. В сентябре на выборах губернатора Солодов, по данным ЦИК, набрал 80,51% голосов при явке 37,14%..