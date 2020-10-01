Несколько журналистов попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Несколько иностранных журналистов попали под обстрел на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщают российский канал "Дождь" и твиттер правительства Армении.

Заместитель главного редактора "Дождя" Дмитрий Еловский рассказал каналу, что журналисты осматривали дома, пострадавшие от обстрелов 27 и 28 сентября в городе Мартуни (азербайджанское название — Ходжавенд). После этого журналисты остановились в центре города, в нескольких десятках метров от них начали разрываться снаряды.

По его словам, рядом находились журналисты агентства VII и ливанские корреспонденты. Согласовывалась ли поездка с властями Азербайджана, считающими Карабах частью своей территории, не уточняется.