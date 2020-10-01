Несколько журналистов попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Несколько иностранных журналистов попали под обстрел на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщают российский канал "Дождь" и твиттер правительства Армении.
Заместитель главного редактора "Дождя" Дмитрий Еловский рассказал каналу, что журналисты осматривали дома, пострадавшие от обстрелов 27 и 28 сентября в городе Мартуни (азербайджанское название — Ходжавенд). После этого журналисты остановились в центре города, в нескольких десятках метров от них начали разрываться снаряды.
По его словам, рядом находились журналисты агентства VII и ливанские корреспонденты. Согласовывалась ли поездка с властями Азербайджана, считающими Карабах частью своей территории, не уточняется.
- 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. В ходе боёв за несколько дней погибли, по разным данным, десятки или сотни человек.
- Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Ереване и Баку заявили о жертвах среди мирного населения. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна ведёт боевые действия для "восстановления исторической справедливости" и потребовал от Армении вывести войска из зоны конфликта.
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