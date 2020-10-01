Несколько сотен наёмников с подконтрольной Турции территории Сирии прибыли в Азербайджан и переправлены к зоне соприкосновения с неконтролируемыми Баку территориями Нагорного Карабаха. Они уже участвовали в боях с армянской армией и понесли первые потери. Об этом арабской редакции британской медиакорпорации Би-би-си рассказал один из них. Источник турецкой редакции сообщил о примерно тысяче завербованных. Ранее о присутствии наёмников в зоне конфликта сообщали российские источники. Баку это отрицает.

По утверждению рассказчика арабской редакции Би-би-си, для переброски в Азербайджан были завербованы несколько сотен мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, живущих на Севере Сирии. Эти территории контролируются умеренной оппозицией Башару Асаду, протурецкими формированиями и Турцией. В прошлую среду, за четыре дня до начала боев, они были переправлены самолетами в Азербайджан и расквартированы близ линии противостояния у Карабаха. По его словам, уже 27 сентября его и его коллег вывезли к передовой, где они попали под огонь и понесли потери. На базе, где они размещены, он видел тела десятерых земляков и около семидесяти раненых. Канал отмечает, что журналистам не удалось проверить его рассказ.

30 сентября об использовании наёмников в зоне вооружённого конфликта в Карабахе сообщил российский МИД. "Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте", — говорится в заявлении ведомства. По утверждению министерства, наёмники вербуются в незаконных вооружённых формированиях в Сирии и Ливии. Какая сторона их использует — при этом прямо не говорится.

Интервью с сирийскими боевиками, завербовавшимися для участия в конфликте на стороне Азербайджана, выпустила британская газета Guardian. Интервью с одним из завербованных сирийцев выпустила Times. Об участии туркоязычных наёмников в конфликте сообщил российский военный корреспондент Семён Пегов и французский журнал L'Express.

Баку отрицает участие в зоне конфликта наёмников со стороны Азербайджана. В комментарии МИД страны агентству "Анадолу" говорится, что иностранцы воюют с армянской стороны. Независимых подтверждений этим обвинениям нет.