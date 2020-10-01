Глава авиарегулятора США оценил испытательный полёт Boeing 737 MAX

В США провели испытательный полёт Boeing 737 MAX, в системы которого внесли изменения после двух катастроф лайнеров этой серии.

В испытании участвовал лично глава американского Федерального авиационного управления (ФАУ), в прошлом пилот военных и гражданских судов Стивен Диксон. "Мне понравилось то, что я увидел", - цитирует Диксона Reuters. Но, по словам главы регулятора, пока еще рано говорить о том, чтобы ФАУ выдало лицензию на эксплуатацию MAX.

Полёт продолжался около двух часов, после чего лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту округа Кинг, в штате Вашингтон. Цель испытаний – убедиться в надёжности изменений, которые внесли в систему улучшения характеристик манёвренности. Как признало руководство корпорации Boeing, именно сбой в работе этой системы произошёл на борту разбившихся воздушных судов компаний Lion Air и Ethiopian Airlines в 2018-м и в прошлом году.

Жертвами крушения самолёта Lion Air два года назад стали 189 человек. На борту Ethiopian Airlines в марте 2019-го года погибли 157 пассажиров и членов экипажа.

Две катастрофы самолётов серии MAX привели к худшему кризису в истории Boeing – одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.