Навальный указал на отравителя. Путин!

"Я утверждаю, что за отравлением стоит Владимир Путин, и у меня нет других версий. Я говорю это на основании фактов, и главный из них — это «Новичок». Приказ о его использовании или изготовлении могут отдать только два человека — глава ФСБ или СВР. Может быть, еще ГРУ. Очевидно, что такое решение они не могут принять без указаний Путина".

Путин? Обсуждют журналисты Михаил Фишман и Борис Райтшустер и политолог Сергей Марков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало в 19.05