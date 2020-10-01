Армения сообщила о сбитом беспилотнике рядом с Ереваном

Средства ПВО Армении сбили неподалёку от Еревана азербайджанский беспилотник. Об этом сообщает армянское Минобороны. Подробности инцидента не раскрываются. Ранее ведомство сообщало об обстреле армянских населённых пунктов со стороны Азербайджана. Сообщается о гибели одного мирного жителя.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении. Генпрокуратура страны сообщила о 19 погибших.

Азербайджан закупает беспилотники у Израиля и Турции. В четверг, 1 октября, МИД Армении отозвал для консультаций своего посла из Израиля. Министерство заявило, что поставки оружия Баку неприемлемы.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновился военный конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. В обеих странах введено военное положение.

1 октября президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трёх стран призвали немедленно остановить боевые действия и начать переговоры между Ереваном и Баку при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий.