Лицом к событию. Пригожин и Ливия: меня там не было

"Повар Путина", как называют бизнесмена Евгения Пригожина, чрезвычайно расстроился тем, что попал в новый санкционный список Евросоюза. Какие поставки оружия в Ливию? Меня там не было. Российская Федерация тоже чрезвычайно расстроена, что Нидерланды пытаются сделать ее ответственной за гибель малайзийского "Боинга". Какой еще "Бук" в Донбассе? Нас там не было. Уйти в отказ - бессменная тактика российской внешней политики. О том, насколько он эффективна - военные эксперты Вадим Лукашевич и Сергей Еледин и специальный корреспондент "Новой газеты" Денис Коротков.