Время Свободы: Тихановская - Лукашенко: "Это ультиматум народа"

Светлана Тихановская – о своем ультиматуме Александру Лукашенко*** В Петербурге представлен правозащитный проект, посвященный преследованиям в России крымских татар и Свидетелей Иеговы***На Кипре после репортажа-расследования телеканала Аль-Джазира свернута программа выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции .