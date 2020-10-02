Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Дональд Трамп сообщил, что инфицирован коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом. Как написал Трамп в твиттере, они с женой, получив результаты теста, отправились в карантин. "Мы пройдём через это ВМЕСТЕ!" - написал президент.

Ранее стало известно о том, что коронавирусвыявлен у помощницы президента Хоуп Хикс - после чего Трамп с женой сдали анализы, давшие положительный результат. Президент и Белый Дом не сообщали, есть ли у Трампа симптомы инфекции.

Коронавирус у Трампа выявлен за месяц до президентских выборов, в разгар кампании. 29 сентября прошли его первые дебаты с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Проходил ли после них тестирование Байден, не сообщается. Известно, что Хикс сопровождала Трампа во время его поездки в штат Огайо на дебаты.

Необходимость карантина вносит серьёзные коррективы в планы Трампа, который будет вынужден в ближайшее время отказаться от предвыборных встреч и других мероприятий.

Всего в США было выявлено более 7 миллионов инфицированных коронавирусом - это более 2 процентов населения страны. Умерли от коронавирусной инфекции более 200 тысяч американцев.

Оппоненты критиковали Трампа за недостаточно серьёзное отношение к опасности эпидемии - особенно в её начале. В частности, он долгое время отказывался носить лицевую маску. Впоследствии президент начал её надевать на публичных мероприятиях.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG