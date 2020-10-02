Дональд Трамп сообщил, что инфицирован коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом. Как написал Трамп в твиттере, они с женой, получив результаты теста, отправились в карантин. "Мы пройдём через это ВМЕСТЕ!" - написал президент.

Ранее стало известно о том, что коронавирусвыявлен у помощницы президента Хоуп Хикс - после чего Трамп с женой сдали анализы, давшие положительный результат. Президент и Белый Дом не сообщали, есть ли у Трампа симптомы инфекции.

Коронавирус у Трампа выявлен за месяц до президентских выборов, в разгар кампании. 29 сентября прошли его первые дебаты с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Проходил ли после них тестирование Байден, не сообщается. Известно, что Хикс сопровождала Трампа во время его поездки в штат Огайо на дебаты.

Необходимость карантина вносит серьёзные коррективы в планы Трампа, который будет вынужден в ближайшее время отказаться от предвыборных встреч и других мероприятий.

Всего в США было выявлено более 7 миллионов инфицированных коронавирусом - это более 2 процентов населения страны. Умерли от коронавирусной инфекции более 200 тысяч американцев.

Оппоненты критиковали Трампа за недостаточно серьёзное отношение к опасности эпидемии - особенно в её начале. В частности, он долгое время отказывался носить лицевую маску. Впоследствии президент начал её надевать на публичных мероприятиях.