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"Левада": уровень одобрения Навального за год вырос в два раза

Уровень одобрения деятельности Алексея Навального в России за год вырос более чем в два раза - с 9 до 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провёл "Левада-центр" совместно с "Открытыми медиа". Опрос проводился в конце сентября - после предполагаемого отравления политика. В опросе участвовали 1605 респондентов.

При этом 50 процентов опрошенных деятельность Навального не одобряют. Это тоже в 2 раза больше, чем в прошлом году. Тогда об одобрении деятельности Навального заявили 9 процентов респондентов, а о неодобрении - 25. Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков связывает рост как рейтинга, так и антирейтинга Навального с повышением его узнаваемости.

Среди молодёжи (людей в возрасте от 18 до 24 лет) рейтинг Навального достигает 30 процентов, но и в этой группе его антирейтинг выше (41 процент). Несколько выше среднего рейтинг Навального в Москве, а также на селе, но в Москве у него и самый высокий антирейтинг.

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