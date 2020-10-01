Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу "Шпигель".

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий произошедшего", – заявил Навальный в разговоре с изданием. Оппозиционер сообщил, что собирается вернуться в Россию. "Я не боюсь", – подчеркнул он. Полный текст интервью с Навальным будет опубликован позже.