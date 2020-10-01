Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу "Шпигель".
"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий произошедшего", – заявил Навальный в разговоре с изданием. Оппозиционер сообщил, что собирается вернуться в Россию. "Я не боюсь", – подчеркнул он. Полный текст интервью с Навальным будет опубликован позже.
- Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске – ему стало плохо на борту самолёта Томск – Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Более двух недель политик провёл в коме.
- О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы яда нашли в том числе на бутылке, из которой пил Навальный. Её соратники Навального забрали из номера отеля, где политик останавливался в Томске.
- Соратники оппозиционера сразу после его госпитализации потребовали возбудить уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля и терроризме. Провести расследование покушения Россию призвали США, Евросоюз. Российские власти утверждают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Они сомневаются в том, что Навальный был отравлен, утверждая, что в анализах, взятых у него в России, яда не обнаружили.
- 23 сентября немецкие врачи выписали Навального из клиники "Шарите" в Германии, отметив, что решение принято на фоне улучшения состояния его здоровья. В общей сложности он провёл в клинике 32 дня, из них 24 – в реанимации.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.