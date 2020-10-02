Сотрудников ФСИН в Ярославле признали виновными в пытках заключённых

Суд в Ярославле признал виновными в избиении заключённых бывших сотрудников исправительной колонии №8 Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Зиябова приговорили к четырём годам колонии, Никитенко – к трём. Осуждённые свою вину не признали.

Зиябова взяли под стражу в зале суда. Никитенко освободили в связи с фактическим отбытием срока.

Сотрудников ФСИН задержали в августе 2018 года. По версии следствия, осенью 2016 года они избивали заключённых в ярославской колонии №1. Туда они были направлены для проведения обысковых мероприятий. В августе 2018 года видео издевательств над заключёнными, в которых участвуют Зиябов и Никитенко, опубликовала "Новая газета". Летом 2020 года их выпустили из СИЗО.

О систематических пытках в колониях Ярославкой области стало известно после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключённого колонии №1 Евгения Макарова, сделанную на регистратор одного из сотрудников ФСИН. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 14 человек. Позже выяснилось, что пыткам в учреждении подвергались десятки осуждённых.

Макаров заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ФСИН ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завёл уголовное дело лишь после публикации видеодоказательств.