В Краснодаре активистку осудили по делу о нежелательной организации

Суд в Краснодаре назначил 240 часов обязательных работ местной активистке Яне Антоновой, признав её виновной в участии в деятельности нежелательной организации.

Это первое в России дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, отмечает "Интерфакс". "Несмотря на то, что наказание не связано с лишением свободы, у Яны судимость по совершенно абсурдной и репрессивной статье", - написала в телеграм-канале Анастасия Буракова, которая возглавляет общественную российскую организацию "Открытая Россия". Антонова ранее работала в "Открытой России" координатором.

Проект "ОВД-Инфо" отмечает, что приговор совпал с требованием прокурора на прениях.

Активистка находилась под следствием полтора года. В качестве меры пресечения её была назначена подписка о невыезде. К ответственности Яну Антонову привлекли за одиночный пикет в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, а также за два репоста материалов из групп "Открытой России".

Антонова – детский хирург, и много лет работала врачом. Из-за уголовного преследования она была вынуждена на время оставить профессию.

Весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности ряда иностранных неправительственных структур, в том числе британской организации "Открытая Россия", связанной с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Тогдашний глава российского движения "Открытая Россия" Александр Соловьёв заявлял, что к возглавляемому им объединению эти иностранные структуры отношения не имеют. Несмотря на это, на активистов регулярно заводили административные дела об участии в деятельности нежелательной организации.

В конце марта прошлого года движение объявило о самоликвидации с целью защитить своих активистов от преследований. Позднее в Министерство юстиции России были поданы документы на регистрацию "Открытой России" в качестве общественной организации.