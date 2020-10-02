СМИ: у Трампа "умеренные" симптомы коронавирусной инфекции

У президента США Дональда Трампа наблюдаются "умеренные" симптомы коронавирусной инфекции. Об этом сообщают агентства в пятницу со ссылкой на сотрудника Белого Дома. Как сказали New York Times два источника администрации, речь идёт о симптомах простудного заболевания.

Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом. Как написал Трамп в твиттере, они с женой, получив результаты теста, отправились в карантин.

Лечащий врач Трампа сообщил, что в настоящий момент президент чувствует себя хорошо и нет необходимости передавать какие-либо его полномочия вице-президенту. Однако график Трампа пересмотрен, и публичные мероприятия из него исключены. У вице-президента Майкла Пенса коронавирус не обнаружен.

Ранее стало известно о том, что коронавирус выявлен у помощницы президента Хоуп Хикс, после чего Трамп с женой сдали анализы, давшие положительный результат.

По утверждению Bloomberg, который ссылается на источники, Трамп почувствовал недомогание в среду, однако его окружение предполагало, что он просто устал.

Коронавирус у Трампа выявлен за месяц до президентских выборов, в разгар кампании. 29 сентября прошли его первые дебаты с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Сообщается, что Байден в ближайшее время пройдёт тест на коронавирус. Он написал в твиттере, что желает Трампу скорейшего выздоровления и будет молиться за здоровье президента и его жены.

Необходимость карантина вносит серьёзные коррективы в планы Трампа, который будет вынужден в ближайшее время отказаться от предвыборных встреч и других мероприятий.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин направил президенту США телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления. "Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", – написал Путин. Выздоровления Трампу желают и другие мировые лидеры.

Ряд руководителей государств уже перенесли коронавирусную инфекцию. Наиболее тяжело она протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провёл в реанимации. Он выздоровел и вернулся к работе.

Всего в США было выявлено более 7 миллионов инфицированных коронавирусом – это более 2 процентов населения страны. Умерли от коронавирусной инфекции более 200 тысяч американцев.

Оппоненты критиковали Трампа за недостаточно серьёзное отношение к опасности эпидемии – особенно в её начале. В частности, он долгое время отказывался носить лицевую маску. Впоследствии президент начал её надевать на публичных мероприятиях.