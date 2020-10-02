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Лицом к событию

Он уйдет, когда его перестанут хоронить?

Владимир Путин и два его преемника по версии одного из российских политологов

Есть политологи, которые специализируются на политических похоронах Владимира Путина. Он не пойдет на новые выборы. Или он уйдет досрочно. Скоро. Вот-вот. Сдав страну преемнику. А он никуда не девается. И аудитория, которая верит этим политологам, впадает в отчаяние. Вопрос: зачем расстраивать людей? В студии журналист Семен Новопрудский, с которым мы обсуждаем, где заканчиваются прогнозы и начинаются фантазии. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 с ответом на вопрос: верите ли вы в конспирологию и что это такое?

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