МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всем иностранным СМИ

Министерство иностранных дел Беларуси аннулировало аккредитацию всех иностранных СМИ, которые работают в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МИД объяснили такое решение принятием нового положения о порядке аккредитации иностранных СМИ в Беларуси. Действие ранее выданных аккредитационных карточек прекращается со 2 октября. "Новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее белорусский портал Tut.by сообщил, что аккредитации лишились журналисты иностранных СМИ, среди которых Радио Свобода, Настоящее Время, Би-би-си, Reuters, Associated Press, немецкий телеканал ARD.
Временная исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар прокомментировала действия белорусского внешнеполитического ведомства: "Мы глубоко разочарованы, но не удивлены этим решением Министерства иностранных дел Беларуси аннулировать все аккредитации иностранных СМИ, особенно в свете преследований журналистов Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других зарубежных СМИ в последние три месяца. Эти действия являются чётким сигналом для всех белорусов о том, что правительство Лукашенко не заинтересовано в предоставлении им того, чего они хотят, – доступа к различным точкам зрения, отличным от тех, которые предлагает само правительство. Радио Свобода будет продолжать использовать все доступные средства, чтобы предоставлять нашей аудитории в Беларуси новости без цензуры, ответственные обсуждения и открытые дебаты, которых они так явно желают".
Ранее Министерство информации Беларуси объявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.By сроком на три месяца начиная с 1 октября. Приказ подписал глава ведомства Игорь Луцкой. Решение означает, что с начала следующего месяца Tut.By утратит статус СМИ. В самом издании уже заявили, что по-прежнему будут работать как интернет-ресурс, несмотря на утрату статуса средства массовой информации.
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста из-за результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность нового срока Лукашенко. На днях Александр Лукашенко провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.
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