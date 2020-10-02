В Калининграде в редакции газеты "Новые колеса" прошёл обыск

В редакции калининградской газеты "Новые колеса" в пятницу прошёл обыск. Сотрудники полиции и Следственного комитета России изъяли у журналистов всю технику. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на главного редактора издания Игоря Рудникова.
Обыск проходил в рамках расследования дела, связанного со статьёй в газете о коррупции в региональном УМВД. "Пытаются парализовать работу редакции, но наш сайт работает. У нас это четвертый обыск", - заявил Рудников. По мнению редактора, реальные причины обыска могут быть связаны с его конфликтом с действующим губернатором Калининградской области Антоном Алихановым - в издании вышла серия материалов о коррупции, которая могла привести к задержке строительства онкоцентра в регионе. Сам Рудников с марта находится в Южной Америке. Обыск также прошёл дома у журналиста "Новых колёс" Алексея Малиновского. У него изъяли телефон, жесткий диск и два ноутбука.
- Газета "Новые колеса" существует 25 лет, и на протяжении этого времени ее пытались закрыть десять раз. 12 февраля издание закрыли по решению суда. Сейчас издание выходит в онлайн-режиме.
- Против издателя газеты Игоря Рудникова и бывшего заместителя полномочного представителя президента по Северо-Западному округу Александра Дацышина возбудили уголовное дело. Их обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы Следственного комитета по Калининградской области Виктора Леденева. Деньги Рудников якобы требовал, чтобы не публиковать материалы о том, что Леденев проживал в элитном районе Калининграда в доме, информации о котором нет в декларации.
- Судья переквалифицировала обвинение со статьи "вымогательство" на "покушение на самоуправство". Рудникова и Дацышина приговорили к обязательным работам и отпустили из зала суда, засчитав нахождение под стражей в приговор.
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