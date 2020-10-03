ОБСЕ призвала прекратить бои в Карабахе в гуманитарных целях

Минская группа ОБСЕ просит прекратить огонь в самопровозглашённом Нагорном Карабахе в том числе, чтобы забрать тела погибших с поля боя, сообщает "Интерфакс".

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта продолжаются с 27 сентября. Тогда Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении.

Накануне Армения выразила готовность обсуждать перемирие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев называет условием перемирия вывод армянских войск из Нагорного Карабаха. Ранее Алиев назвал работу Минской группы ОБСЕ по разрешению конфликта в регионе безрезультатной.

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с лидерами двух стран по телефону и, по его словам, предложил новый метод переговоров. Деталей Макрон не раскрыл, но отметил, что активизировал свои посреднические усилия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в использовании иностранных наёмников. Макрон в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном согласился, что участие таких бойцов в конфликте неприемлемо.

В ночь на субботу, 3 октября, боевые действия продолжились. В Нагорном Карабахе рассказали о 147 погибших военных за неделю. Азербайджан не раскрывает потери своей армии. С обеих сторон погибли несколько десятков мирных жителей.