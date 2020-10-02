МИД Армении сообщил о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху

Ереван готов к переговорам по прекращению огня в самопровозглашённом Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ на основе соглашений 1994-1995 годов. Об этом сообщило министерство иностранных дел Армении.

В заявлении армянский МИД осудил применение силы со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха и участие Турции в боевых действиях против Армении. Ереван привержен к решению конфликта мирным путём, но будет решительно отражать агрессию Азербайджана, подчёркивается в заявлении.

Баку заявление армянского МИДа пока не прокомментировал.

Минобороны Азербайджана сообщило, что к утру пятницы, 2 октября, азербайджанские военные заняли стратегические высоты на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе. О том, что бои вдоль границы с не признанной республикой продолжались всю ночь подтвердило и министерство обороны Армении.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновился военный конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. В обеих странах введено военное положение. Погибли десятки человек, есть погибшие среди мирного населения.

Париж и Москва утверждают, что на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют сирийские наёмники из Турции. В их числе джихадисты, которые имеют отношение к террористической группировке "Исламское государство". Она запрещена во многих странах мира, включая Россию.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили, что вмешательство Турции осложняет ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

1 октября президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трёх стран призвали немедленно остановить боевые действия и начать переговоры между Ереваном и Баку при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что Минская группа при ОБСЕ на протяжении почти 30 лет ничего не делала для разрешения конфликта и теперь использует обострение в своих целях. Необходимым условием для начала переговоров является уход "оккупантов" с территории Азербайджана.