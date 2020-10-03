Экс-советник Трампа и несколько сенаторов заболели COVID-19

Бывший советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила в твиттере о положительном тесте на коронавирус. В прошлую субботу, 26 сентября, она была среди тех, кто присутствовал в Розовом саду Белого дома на церемонии выдвижения Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США.

Конуэй – пятый человек, посетивший церемонию, с положительным тестом на COVID-19. Среди заразившихся коронавирусом – президент Дональд Трамп и его супруга, двое сенаторов-республиканцев и президент университета Нотр-Дам, уточняет CNN.

Телеканал отмечает, что гости прибыли на церемонию в масках, однако сняли их вскоре после начала мероприятия. Некоторые посетители не соблюдали правила социального дистанцирования. CNN сообщает, что стулья для гостей в Розовом саду также были расставлены без должного расстояния.

СМИ сообщают, что Конуэй общалась и с другими советниками президента, в том числе на следующий день после церемонии.

О том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги положительный тест на COVID-19, стало известно в пятницу, 2 октября. Согласно официальным заявлениям, они чувствуют себя хорошо. Трампа по рекомендации врачей и в целях предосторожности госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Вашингтоне. Он продолжит работу в президентских помещениях госпиталя. На время госпитализации Трамп не стал передавать полномочия вице-президенту Майку Пенсу, который получил негативный тест на коронавирус.