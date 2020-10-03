В Хабаровске прошла традиционная акция в поддержку экс-губернатора

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Жители прошли по улицам, скандируя: "Мы идём по лужам – Путин нам не нужен".

Протесты в городе продолжаются уже три месяца подряд. По данным организаторов, несмотря на плохую погоду, на акцию вышли около тысячи человек. В мэрии при этом утверждают, что численность протестов снижается, на марш в субботу пришли всего около пятисот человек.

Участники акций протеста требуют справедливого разбирательства в деле Фургала. Бывшего губернатора арестовали в июле. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей в двухтысячных годах. Фургал вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия.

Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он неожиданно обошёл кандидата, которого поддерживал Кремль.