Участника митингов в Хабаровске отправили под домашний арест

Суд в Хабаровске поместил под домашний арест до ноября участника протестных акций Дениса Посметюхина. В отношении него заведено дело о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Посметюхина подозревают в том, что он распылил перцовый баллончик во время конфликта с полицейскими и судебными приставами. 25 сентября сотрудники правоохранительных органов собирались арестовать "Фургаломобиль" из-за долгов его владелицы. Они силой вытаскивали из него водителя и вступили в конфликт с находившимися рядом активистами. Во время стычки один из участников распылил перцовый баллончик.
В тот же день Посметюхина задержали и составили протокол за участие в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов. Его оштрафовали его на 10 тысяч рублей.
В конце августа полицейские задерживали Посметюхина за митинг 27 июля в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда суд назначил ему трое суток ареста. После того, как он отбыл наказание краевой суд отменил решение суда первой инстанции.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Кроме чиновника задержаны и арестованы ещё четыре члена, как заявляется, преступной группы. Всем им предъявлены обвинения. Николай Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года в Хабаровске и этапирован в Москву. Тогда же задержали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их следователи считают соучастниками возможных преступлений Фургала. По данным следствия, они виновны в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2004 году.
- После задержания Фургала в крае, а также в других регионах больше семи недель подряд проходят массовые митинги и пикеты. Протестующие требуют "справедливого суда в регионе", а также суда присяжных.
- 20 июля новым врио главы края был назначен Михаил Дегтярёв, после чего к требованиям митингующих добавилась также отставка президента России Владимира Путина.
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