Участника митингов в Хабаровске отправили под домашний арест

Суд в Хабаровске поместил под домашний арест до ноября участника протестных акций Дениса Посметюхина. В отношении него заведено дело о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Посметюхина подозревают в том, что он распылил перцовый баллончик во время конфликта с полицейскими и судебными приставами. 25 сентября сотрудники правоохранительных органов собирались арестовать "Фургаломобиль" из-за долгов его владелицы. Они силой вытаскивали из него водителя и вступили в конфликт с находившимися рядом активистами. Во время стычки один из участников распылил перцовый баллончик.

В тот же день Посметюхина задержали и составили протокол за участие в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов. Его оштрафовали его на 10 тысяч рублей.

В конце августа полицейские задерживали Посметюхина за митинг 27 июля в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда суд назначил ему трое суток ареста. После того, как он отбыл наказание краевой суд отменил решение суда первой инстанции.