У здания нижегородской полиции убрали мемориал памяти Славиной

У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания "Коза пресс" Ирина Славина, убрали мемориал её памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Поволжье".

Нижегородцы в социальных сетях возмущаются произошедшим, пишет газета. По их мнению, полицейские пытаются поскорее забыть эту историю. Друзья и коллеги Славиной предлагают принести новые свечи и цветы к зданию управления МВД.

Следственный комитет начал проверку по факту самосожжения журналистки.

В четверг, 1 октября, у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". Представители этого движения утверждают, что они не имеют отношения к одноимённым британским структурам, включённым в России в список нежелательных.

У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями. "Я осталась без средств производства", –​ написала накануне Славина. Она также отмечала, что никакого отношения к "Открытой России" не имела.

Позже оказалось, что обыск у Славиной – следствие банальной ошибки следователей, перепутавших Новгород и Нижний Новгород.

Незадолго до самосожжения Славина написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".