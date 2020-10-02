Журналистка Ирина Славина подожгла себя около здания МВД. Она скончалась

Главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина в пятницу подожгла себя у здания УВД по Нижегородской области в Нижнем Новгороде. Как сообщает Baza и областной штаб Навального, она скончалась на месте.

Ранее в пятницу Славина написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В МВД подтвердили факт самосожжения женщины у здания ведомства, однако официально не сообщается, что погибшая - Славина.

В четверг у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации - в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия" (представители этого движения утверждают, что они не имеют отношение к одноимённым британским структурам, включённым в России в список нежелательных). У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее. "Забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства" - написала накануне Славина.

Издание Koza.Press нередко публиковало критические материалы о деятельности местных властей в Нижнем Новгороде и других регионах Повольжья.

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