ЕС введёт санкции против РФ, если отравление Навального подтвердится

Евросоюз введёт санкции в отношении России в случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление Алексея Навального ядом "Новичок". При этом санкции против российского газопровода "Северный поток-2" необходимо серьёзно обдумать. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию t-online.
Маас отметил, что серьёзное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. При этом, по словам министра, санкции должны быть адресными и соразмерными.
Комментируя возможные санкции в отношении "Северного поток-2", Маас подчеркнул, что от ограничений пострадают многие европейские рабочие. В строительстве задействовано более 100 европейских компаний, половина из них – из ФРГ, подчеркнул глава германского МИДа.
- Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему резко стало плохо на борту самолёта. В Германии, куда его отвезли на лечение, в его анализах нашли следы вещества из группы боевых отравляющих веществ "Новичок". ФРГ и другие страны Запада потребовали от России объяснений в связи со случившимся. Москва отрицает, что Навальный был отравлен, так как российские врачи не обнаружили в анализах отравляющих веществ.
- Ранее в интервью германскому изданию Der Speigel Навальный заявил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления США", которые дают ему "разные инструкции". Навальный потребовал от российских властей опубликовать доказательства его сотрудничества с ЦРУ, если они существуют, и пообещал подать на Пескова в суд.
- "Северный поток – 2" должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Сейчас его сооружение приостановлено из-за американских санкций, однако и Москва, и Берлин неоднократно заявляли о приверженности завершению этого проекта. Из-за ситуации с Навальным, Евросоюз заявил, что проект стоит рассматривать не только как экономический проект, но и как политический.
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