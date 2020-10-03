ЕС введёт санкции против РФ, если отравление Навального подтвердится

Евросоюз введёт санкции в отношении России в случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление Алексея Навального ядом "Новичок". При этом санкции против российского газопровода "Северный поток-2" необходимо серьёзно обдумать. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию t-online.

Маас отметил, что серьёзное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. При этом, по словам министра, санкции должны быть адресными и соразмерными.

Комментируя возможные санкции в отношении "Северного поток-2", Маас подчеркнул, что от ограничений пострадают многие европейские рабочие. В строительстве задействовано более 100 европейских компаний, половина из них – из ФРГ, подчеркнул глава германского МИДа.