Кремль утверждает, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей есть информация, что с оппозиционером Алексеем Навальным "работают специалисты Центрального разведывательного управления США", которые дают ему "разные инструкции". С таким утверждением он выступил, отвечая на вопрос радиостанции "Коммерсант FM" об интервью Навального германскому изданию Der Spiegel и комментарии к нему, который дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В интервью, опубликованном в четверг, Навальный сказал, что подозревает президента России Владимира Путина в организации его отравления.

Песков, по своему обыкновению, не назвал Навального по имени, а обозначил его как "пациента". "Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним" - сказал он, заявив также, что инструкции Навальному якобы дают не только представители спецслужб, но и ещё какие-то люди, которых Песков назвал "инструкторами". "Инструкции, которые пациент получает очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать" - заявил представитель Кремля. На основании чего он делает выводы о том, что Навальный получает инструкции и что с ним работают агенты ЦРУ, он не пояснил.

Песков также сказал, что обвинения в адрес Путина в организации покушения на Навального являются "безосновательными и недопустимыми". Также, по словам Кремля, жизнь Навального была спасена "именно в России".

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