COVID-19: в США третий сенатор показал "положительный" результат

В США ещё один, третий, сенатор показал положительный результат при тестировании на коронавирус. Днём ранее президент США Дональд Трамп был перемещён в военный госпиталь в пригороде Вашингтона для продолжения лечения от коронавируса.

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон 2 октября показал положительный результат своего тестирования. Он вернулся из Вашингтона 29 сентября и узнал, что находился в контакте с ковид-позитивным, сообщил официальный представитель сенатора.

Новость о заболевании сенатора Джонсона появилась вскоре после аналогичных сообщении об инфицировании двоих сенаторов-республиканцев - Томма Тиллиса от Северной Каролины и Майка Ли от Юты. Оба - и Тиллис, и Ли - участвовали 26 сентября в Белом доме в церемонии представления кандидатуры судьи Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного Суда США.

После церемонии в Белом доме оба сенатора общались по рабочим вопросам с судьёй Баррет, увеличив таким образом опасения в том, что они могли заразить и кого-то из находившихся рядом с ними.

Президент Трамп 2 октября был доставлен в военный госпиталь "по соображениям предосторожности" и, как ожидается, несколько дней будет оставаться там. Об этом сообщил Белый дом.



Неожиданное заражение Трампа стало ударом по кампании его переизбрания и привлекло повышенное внимание к развитию пандемии. Новая болезнь уже привела к более чем 200 тысячам жертв среди граждан США, заразились коронавирусом более 7 миллионов американцев.