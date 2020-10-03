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Врачи Трампа считают, что его состояние "очень хорошее"

Дональд Трамп в один из редких дней, когда его видели в маске (архив)

Врачи, лечащие президента США Дональда Трампа от коронавируса, заявили, что он "в исключительно хорошем состоянии духа", у него нет температуры или затруднений дыханий.

3 октября лечащий врач доктор Шон Конли, отвечая на вопросы журналистов о состоянии здоровья президента, сказал, что "у него очень хорошее состояние". Более 24 часов у Трампа нет повышенной температуры, и он не нуждается в кислородной поддержке. Представители врачебной бригады, лечащей президента, рассказали, что признаки заболевания, как, например кашель или заложенность носа, в настоящее время уменьшаются.

Врачи, однако, отказались сообщить журналистам, несмотря на их повторные вопросы, получал ли он кислородную поддержку. Не сказали медики и о том, насколько высокой была температура у президента. Врачи также отказались конкретизировать ответы на вопросы о проявлениях болезни в её различных фазах.

Ситуация вокруг инфицирования высокопоставленных официальных лиц в администрации Трампа усугубилась во время краткой встречи медиков с журналистами у госпитального корпуса, где лечится президент. Стало известно, что ещё один член Республиканской партии, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который помогал Трампу готовиться к дебатам 29 сентября, объявил положительном результате своего теста на коронавирус.
Таким образом в субботу к вечеру в списке инфицированных оказались уже четверо сенаторов-республиканцев.

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