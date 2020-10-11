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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе. Беженцы для беженцев. Артемий Троицкий – за многоголосие мира

Музыка на Свободе. Беженцы для беженцев. Артемий Троицкий – за многоголосие мира
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Музыка на Свободе. Беженцы для беженцев. Артемий Троицкий – за многоголосие мира

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Исполнители-беженцы, которых политические неурядицы, диктаторские режимы и экономические проблемы заставляют покидать родные места и искать счастья за тридевять земель. ​Рок-критик Артемий Троицкий неизменно благодарен американским и европейским неправительственным организациям, которые открывают специальные проекты творческой помощи музыкантам-беженцам, сохраняя тем самым многоголосие мира.

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