В CПЧ требуют расследовать причины самосожжения Ирины Славиной

Комиссия по свободе информации и правам журналистов, а также комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России призвали Следственный комитет расследовать причины самосожжения главного редактора нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной.

В совместном заявлении комиссий говорится, что поступок Славиной "выглядит крайней, но по-своему закономерной формой протеста против тех, кто призван охранять закон, но целенаправленно нарушает его по отношению к журналистам". Члены СПЧ считают необходимым проверить обоснованность обыска у Славиной накануне её гибели и проверить действия проводивших обыск на предмет нарушения статей уголовного кодекса о превышении должностных полномочий и доведения до самоубийства.

К заявлению присоединились несколько членов СПЧ, не входящих в комиссии - в частности, глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и режиссёр Александр Сокуров. Кроме того, члены СПЧ призвали взять расследование под личный контроль главу Следственного комитета России Игоря Краснова.

Накануне в нижегородском СК заявили, что версия о связи между самоубийством Ирины Славиной и обысками, которые прошли у неё накануне, "не имеет под собой никаких оснований". В СК сделали такой вывод, потому что Ирина Славина проходила свидетельницей, а не подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу, в рамках которого проходил обыск. В Совете по правам человека назвали это заявление нижегородского СК "верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности".

"Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. Огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты и, наконец, возмутительный обыск с изьятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем - всё это, вне зависимости от личных психологических особенностей Славиной не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил противостоять жизненным трудностям", - подчеркнули в СПЧ.

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой 1 октября - он обила себя бензином и подожгла возле здания регионального управления МВД. Перед актом самосожжения она написала в своём фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до этого у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". В ходе обыска у Славиной изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями. "Я осталась без средств производства", – написала она после визита правоохранительных органов, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.