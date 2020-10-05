Опричнина убивает

Самосожжение главный редактора издания "Koza Пресс" Ирины Славиной потрясло миллионы людей. Известного в Нижнем Новгороде журналиста несколько лет методично травили по политическим мотивам: за акцию памяти Бориса Немцова, за разоблачение шарлатанов, за борьбу с коррупцией, за правду о силовиках, за рассказ о реальной ситуацией с эпидемией COVID-19. Суды, штрафы, иски... И вот хамский обыск СК в 6 утра у Ирины как у "свидетеля" по делу, к которому она никакого отношения вообще не имела, стал последней каплей.

Трагический поступок Ирины Славиной - отчаянный протест против ненормального, в том числе, и оккупации страны потерявшими страх и совесть силовиками. Об этом она и написала: " В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

16 января 1969 года 20-летний студент философского факультета Ян Палах совершил самосожжение в центре Праги, на Вацлавской площади. Потом его подвиг повторил Яна Заец. Люди были потрясены, а потом успокоились. Общество Чехословакии было сломано советской оккупацией и переворотом во власти под названием "нормализация" - застой длился почти два десятилетия, до "Бархатной революции".

Мария Ветрова, член "Группы народовольцев" 12 февраля 1897 года совершила самосожжение в знак протеста против тюремных порядков в Петропавловской крепости. Ее гибель вызвала в Санкт-Петербурге регулярные "ветровские демонстраций". Через пять лет протесты стали массовыми, в Российскую империю пришла революция.

Как будет в России? Всесильны ли "опричники", как все чаще называют путинских силовиков. Когда и как кончится их самодержавие?

Обсуждают политик и психолог Леонид Гозман, политолог Кирилл Рогов, научный журналист Ольга Орлова, правозащитник Станислав Дмитриевский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" -5 октября в 19:05