Алиев объявил о взятии города Джебраил. Армения это отрицает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье объявил о взятии азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил в самопровозглашённом Нагорном Карабахе районного центра города Джебраил. Сообщение о взятии города появилось в твиттере Алиева сразу на нескольких языках, в том числе и на русском.

Джебраил не находится на территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области. Он расположен к югу от неё. Армянские формирования взяли его под контроль в 1993 году, как и ещё несколько азербайджанских райцентров по периметру Нагорного Карабаха. С того времени он был под контролем подразделений непризнанной республики.

В министерстве обороны Армении сообщение о взятии Джебраила назвали "дезинформацией" - сообщает ТАСС. Пока из города нет фото- и видеосвидетельств.

Если сообщение о взятии Джебраила подтвердится, это будет означать, что азербайджанские силы впервые за 27 лет вернули под свой контроль один из райцентров.

Накануне Алиев сообщил о взятии на другом участке фронта - на севере - селения Мадагиз. Как написал Алиев, он распорядился вернуть ему азербайджанское название Суговушан.

Армянская сторона отрицает и потерю Мадагиза. В Сети появилось видео, на котором азербайджанский солдат спускает флаг самопровозглашённого Нагорного Карабаха и поднимает флаг Азербайджана, однако неясно, снято ли оно именно в Мадагизе.

Азербайджанская армия перешла в наступление в Нагорном Карабахе и окружающих районах в конце сентября. Идут тяжёлые бои, стороны применяют крупнокалиберные артиллерийские установки, системы залпового огня, а также, главным образом азербайджанская армия, авиацию, в том числе беспилотные аппараты. Счёт погибших идёт на сотни, в их числе мирные жители. Обе стороны заявляют об успехах. Формально Азербайджану противостоит армия Нагорного Карабаха, однако она пользуется поддержкой со стороны Армении. Армения, в свою очередь, утверждет, что азербайджанскую армию прямо поддерживает Турция.

В воскресенье при обстреле города Гянджа в Азербайджане 32 человека были ранены, один человек погиб, заявил генеральный прокурор страны Кямран Алиев. Он обвинил главу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна в нарушении Женевской конвенции в связи с обстрелом жилых кварталов города, который находится далеко от зоны боевых действий.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Арутюнян отдал приказ о прекращении ракетных ударов по военным объектам Азербайджана в Гяндже. Он сообщил в Фейбуке, что огонь прекращён, чтобы избежать жертв среди мирного населения, но предупредил, что если противник "не сделает выводов", то удары возобновятся.

В свою очередь, азербайджанские силы продолжают обстреливать главный город Нагорного Карабаха Степанакерт.