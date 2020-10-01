"Россия ослабела из-за авантюр Путина". Поможет ли Москва Еревану?

На границах самопровозглашенной республики Нагорный Карабах и Азербайджана пятый день не утихают бои после того, как в воскресенье беспилотные аппараты "Байрактар" турецкого производства нанесли удар по армянским зенитно-ракетным комплексам "Оса", прикрывавшим позиции на передовой в Карабахе, – в Баку назвали это ответом на обстрел со стороны Нагорного Карабаха. Менее чем за неделю как азербайджанская армия, так и вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха понесли значительные потери: более 100 убитых военных с каждой из сторон. Пострадали десятки мирных жителей прилегающих к границе городов и сел.

Обе стороны конфликта публикуют множество видео, показывающих уничтожение техники и солдат противника, но даже на этом фоне выделяются записи с применяемых Азербайджаном турецких боевых дронов "Байрактар-2" и израильских "дронов-камикадзе", которые, по некоторым данным, могли уничтожить до 80% армянских систем ПВО в регионе.

В отличие от Турции, открыто поддерживающей Азербайджан в стремлении вернуть себе спорные территории, Россия, являющаяся официальным союзником Армении и имеющая на территории этой страны военную базу, пока не спешит вмешиваться в конфликт, ограничиваясь призывами к прекращению огня. В то же время британские СМИ пишут о переброске Турцией наемников из Сирии в Азербайджан, а российские – о том, что воевать на стороне армий Армении и Нагорного Карабаха готовы бойцы так называемой "ЧВК Вагнера".

Более того, как стало известно Радио Свобода от источника среди "вагнеровцев", они уже находятся в Карабахе и участвуют в боевых действиях – в частности, речь идет об операторах ПТУР (противотанковых управляемых ракет), которые якобы в кратчайший срок были мобилизованы для отправки в этот регион. Как утверждает источник Радио Свобода, первые бойцы "ЧВК Вагнера" прибыли в Нагорный Карабах еще месяц назад. Независимых подтверждений этой информации пока нет, однако в Карабахе уже активно действуют российские журналисты, ранее сопровождавшие "вагнеровцев" в Сирии, а 26 сентября, в последний день российских военных учений "Кавказ-2020", проходивших в том числе и в Армении, в Ереване приземлился военно-транспортный Ан-124-100 Министерства обороны. По одной из версий, он мог доставить в Армению ракетные системы "земля-воздух" "Тор М-2" и "Панцирь-С2". Интересно, что этот самолет вылетел в Армению из Ростова-на-Дону, расположенного всего в 300 километрах от базы "ЧВК Вагнера" в Молькино и не раз использовавшегося для отправки за рубеж российских наемников из "ЧВК Вагнера".

Могут ли наемники сыграть важную роль в карабахском конфликте? Почему Россия на официальном уровне не рискует активно включаться в происходящее? Какие цели в конфликте ставят перед собой Азербайджан и Армения и какие шансы на их достижение они имеют? Что армянская армия может противопоставить современным турецким дронам? На эти и другие вопросы Радио Свобода попросило ответить военного эксперта, главного редактора украинского сайта censor.net Юрия Бутусова.

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– Уже пятый день длится новая активная фаза этого конфликта. Кто побеждает в нем на данный момент? И можно ли вообще ставить вопрос таким образом?

– Начиная с 27 сентября и по данный момент преимущество, безусловно, на стороне Азербайджана, он проводит активные наступательные действия. Результат этих действий мы еще в полном объеме не видим, но понимаем, судя по данным объективного контроля, что преимущество в инициативе азербайджанская армия реализовывает. Что сейчас происходит, мы увидим, когда будет какая-то оперативная пауза, потому что обе стороны очень жестко контролируют любую информацию из зоны боевых действий, которая позволила бы определить точный контур, точную обстановку на местности. Цель боевых действий Азербайджана – силой отбить как можно больший участок территории. Главный удар наносится на юге, в "буферной зоне", контролируемой армянской армией с 1994 года, там идут основные бои. Поскольку обе стороны подтягивают в этот район резервы, точный исход боев неизвестен, и сейчас непонятно, когда будет остановка боевых действий и ситуация будет зафиксирована. Сказать, кто одержал победу, а кто потерпел поражение, можно будет после того, как закончится активная фаза полномасштабных боевых действий. Пока непонятно, что их может остановить.

– Если сравнивать материально-техническое оснащение армянской армии и армии непризнанного Нагорного Карабаха с одной стороны и азербайджанской с другой, то невооруженным взглядом видно значительное преимущество Азербайджана. Что могут в такой ситуации Армения и Нагорный Карабах противопоставить азербайджанским силам, какие преимущества есть на их стороне?

– Армения уже много лет, как и во время этой вспышки боевых действий, имеет преимущество за счет более высокой мотивации личного состава, за счет более высокого уровня подготовки прежде всего пехоты, ключевого рода войск. Поэтому на данный момент то, что удерживает фронт, что оказывает сопротивление, – это боевые группы армянских пехотинцев. Готовность к самопожертвованию, готовность действовать в условиях полного технического превосходства противника играет сейчас основную роль в том, почему Армения продолжает сражаться в Карабахе. Все идет от личных человеческих качеств, все сейчас держится на характере и на крови.

Бои в Нагорном Карабахе. Позиции армянской армии:

– Если смотреть видео, которые публикует каждый день азербайджанская сторона и турецкие СМИ, может сложиться впечатление, что ударные дроны уничтожили уже чуть ли не все армянские и карабахские системы ПВО, артиллерию, десятки грузовиков с личным составом. Дроны – это действительно решающий фактор в этом конфликте?

– Безусловно. Тут имеют значение несколько факторов. Во-первых, очень масштабная система радиоэлектронной разведки. Очевидно, что поскольку в конфликте масштабно участвует Турция, у них есть данные космической разведки, они контролируют – видимо, из космоса – линию фронта, у них есть оперативные данные, которые получает Азербайджан, поэтому они знают, куда нужно направлять дроны. Дроны они применяют массированно, очевидно, это крупные турецкие поставки, поставки из Израиля. Дроны применяются группами, они применяются в большом количестве. И они обеспечены средствами радиоэлектронной борьбы. Радиотехническая разведка и средства радиоэлектронной борьбы позволили Азербайджану одним ударом уничтожить по сути всю войсковую ПВО, которая прикрывала передовые позиции войск.

Армянская армия привыкла воевать в условиях технического превосходства противника

На данный момент мы видим, что Армения пытается прикрыть Степанакерт от атак дронов, то есть тыловые позиции, но судя по видео с фронта, прикрытия с воздуха очень многих передовых позиций у армян просто нет. Дроны чувствуют себя абсолютно безнаказанно, и удары наносятся беспрепятственно. Вместе с тем хочу отметить, что уровень потерь, который виден по видео, – это, безусловно, очень тяжелые потери, очень серьезные, но еще не критичные для такой мотивированной армии, как армянская, которая привыкла воевать в условиях технического превосходства противника. Даже с этими потерями они будут продолжать держаться, поскольку пехота не настолько чувствительна к этим ударам, и мы видим по армянским видео, что все-таки на целом ряде участков фронта, несмотря даже на эти дроны, они продолжают выполнять свои задачи, продолжают держать позиции.

На этом видео, опубликованном Министерством обороны Азербайджана, показан удар по армянской артиллерии, нанесенный с турецкого дрона "Байрактар-2". На 33-й секунде в кадр попадает еще один летящий ниже беспилотник, стоящий на вооружении азербайджанской армии, Orbiter производства израильской компании Aeronautics Defense Systems:

– Часто говорят о том, что на армянской стороне выступает рельеф местности, те высоты, которые в прежние времена были заняты армянской армией. Насколько важен этот фактор?

– Безусловно, рельеф местности имеет очень большое значение, если ты его умеешь правильно применить. Но, конечно, он не является панацеей. Рельеф важен, но, учитывая массированное применение дронов, учитывая, что главный удар наносится на южном направлении, где все-таки не настолько гористый рельеф, учитывая, что дроны сейчас начали наносить удары, как мы видим по видео, по артиллерийским позициям, – в этих условиях сам по себе рельеф роли "крепости" не сыграет. Здесь необходима огневая поддержка, необходимы резервы, необходимы хорошие укрытия, а сам по себе рельеф дает преимущество, но это преимущество не является решающим, если противник действует комплексно, применяет артиллерию, целеуказания, разведку. Мы видим, что пока Азербайджан не показывает каких-то больших территориальных продвижений, но, безусловно, главный удар наносится на южном направлении, и там сейчас для армянской армии обстановка достаточно напряженная.

– У вас есть ощущение, что Азербайджан планировал своего рода блицкриг и не смог его осуществить?

– Думаю, что блицкриг ожидался, возможно, такой план был. Но я считаю, что имела место переоценка своих сил и недооценка сил противника, причем с обеих сторон, и армянами, и азербайджанцами. Все равно пехота является ключевым родом войск, а Азербайджан недооценивает значение пехоты: мы видим, что большая часть азербайджанских военнослужащих привязана к технике, мы видим очень ограниченное применение пехоты, в основном применяется техника.

Думаю, что ожидался блицкриг

В горах, да и вообще в современной войне это не может быть панацеей. Армия должна быть сбалансированной, и пехота не менее важна, чем техническая часть. Пехота является основой армии. Она не может быть в подчиненном отношении к технике. Наоборот, техника существует для обеспечения действий пехоты. Думаю, что действительно планировался блицкриг, задумка была именно такой – операция с широкими целями, но Азербайджан недооценил стойкость армянской пехоты, армянских сухопутных войск. Безусловно, для того чтобы действовать в условиях полного превосходства противника в воздухе, надо иметь большое мужество. И мы видим, что сейчас армяне "на характере" продолжают держать позиции. Вопрос – что раньше закончится, дроны или характер и желание стоять до конца?

Видео удара по азербайджанским силам, опубликованное Министерством обороны Армении:

– Циркулирует много слухов и неподтвержденных сообщений о переброске Турцией наемников из Сирии для поддержки Азербайджана. Есть и слухи о переброске в Карабах российских наемников. Может быть, именно им уготовлена роль той самой пехоты, которая в какой-то момент вступит в дело, то есть это будет не армейская пехота, а наемники?

– Не думаю, что они сыграют ключевую роль. Это уже война двух армий, которые имеют свою структуру, свою систему управления, и здесь какие-то толпы людей не могут что-то изменить. Эти добровольцы могут кого-то где-то усилить, но самостоятельной роли они сыграть не могут. Тем более, что Армения и Азербайджан противники достаточно давние, имеют значительный опыт боевых действий, и прибытие на театр боевых действий новых людей, которые плохо знакомы с обстановкой, не приведет к какой-то перемене. Кроме того, им нужно оружие, системы управления, все это не так легко делается. Обстановка там совсем не простая. Мы видим, что азербайджанская армия, это нужно подчеркнуть – несмотря на все дроны, несмотря на превосходство в количестве техники – несет очень серьезные потери, я думаю, сопоставимые с армянскими. Может быть, это меньшие потери в технике, но это бóльшие потери в людях. Поэтому просто увеличение числа людей, которые находятся на передовой, в горах, не является каким-то решением, при неграмотном применении это будет только увеличение количества мишеней, не более. Поэтому я не думаю, что прибытие каких-то наемников, добровольцев окажет решающее влияние.

Не думаю, что наемники сыграют ключевую роль

Прибытие новых людей – это, скорее, мобилизация общественного мнения, это привлечение волонтеров, это особенно важно для армян, это материальная помощь диаспоры. Для Азербайджана это, скорее всего, тоже лишь моральный фактор, потому что азербайджанская армия имеет преимущество на поле боя, владеет инициативой, имеет поддержку регулярной армии Турции, и это более серьезный ресурс, чем переброска каких-то наемников. Мы видим, что Турция достаточно активно оказывает содействие Азербайджану, и я думаю, что большое количество дронов, особенно дронов "Байрактар", которые были переброшены из Турции еще в июле, управляются именно турецкими расчетами. За такой короткий срок Азербайджан вряд ли мог найти персонал для управления ими или быстро его обучить. Добровольцы или наемники не будут играть решающую роль в активной фазе войны. Но если масштабные боевые действия затянутся еще где-то на месяц-два, безусловно, приток каких-то мотивированных людей будет остро востребован вооруженными силами обеих стран.

– За Азербайджаном стоит Турция, а может ли Армении помочь ее формальный союзник, Россия?

– Россия должна была бы помочь Армении, поскольку Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности, лидером в которой является Россия. У России есть военная база на территории Армении. У России есть особые отношения с Арменией, кредиты на поставку вооружений. То есть Армения – это союзник России на Кавказе. Тем не менее, мы видим, что Россия настолько ослабела в последнее время в результате многочисленных авантюр Путина, в результате ввязывания в войны в Украине, в Сирии, в Африке, в результате санкций, конфликтов различного рода, отравлений – в результате этой хаотичной политики Россия Путина настолько ослабила свой авторитет, что, по сути, эта война показывает: региональным лидером на Кавказе является Турция, а не Россия. А Россия боится вообще каких-либо активных действий, даже заявлений по этому поводу, то есть боится обозначить свою позицию.

Эта война показывает: региональным лидером на Кавказе является Турция, а не Россия

Россия конфликтует со всем миром, вовлечена в такое количество проблемных вопросов, что авторитет, влияние – все это утрачено, и Россия реально сейчас боится Турцию, потому что любая форма противостояния с Турцией будет означать достаточно быструю ликвидацию сирийской авантюры Путина. Путин втянулся в абсолютно бессмысленную для него авантюру в Сирии, и естественно, теперь у Турции есть очень удобный рычаг для влияния на Москву. Имея в заложниках эту российскую авантюру, российскую группировку в Сирии, Эрдоган может абсолютно спокойно, безнаказанно и уверенно диктовать России новые правила игры на Кавказе. Поэтому я думаю, что Россия не вмешается. Турция, мне кажется, не будет проводить прямое военное вторжение со своей территории, но окажет Азербайджану полное содействие и с международно-правовой точки зрения в целом будет использовать эту ситуацию. С точки зрения международного права освобождение Азербайджаном так называемой "буферной зоны" – это абсолютно безупречная история, и поэтому Алиев и Эрдоган, конечно, четко ее разыгрывают. И я думаю, что здесь они будут идти дальше (в 1993 году включение Нагорным Карабахом "буферной зоны" в свой состав было квалифицировано Советом безопасности ООН как оккупация территории Азербайджана местными армянскими силами, – прим. РС).

– Ваш личный прогноз: чем на этот раз закончится конфликт в Карабахе? Есть ли у вас ощущение, что на этот раз Азербайджан твердо намерен уйти не с пустыми руками?

– С 1994 года, по сути, ситуация в Нагорном Карабахе была достаточно стабильной. Так было до 2016 года. В 2016 году был отработан сценарий локальной боевой операции, и политическая обстановка с 2016 года не изменилась. Напряженность стала еще больше. Боевые столкновения в июле, так называемые "Тавушские бои", это показали. Сейчас Азербайджан, используя изменившуюся внешнеполитическую обстановку, принял решение все-таки использовать силовые факторы, понимая недейственность дипломатических инструментов. Где он остановится? Я сейчас не вижу таких факторов международного давления, которые могли бы их остановить, учитывая, что Азербайджан полностью опирается на поддержку Турции.

Я думаю, что идут дипломатические переговоры, идут переговоры в рамках НАТО с Турцией, и я думаю, если эта война будет остановлена, она будет остановлена не скоро. Предпосылок для быстрого прекращения боевых действий пока нет. Если армяне не найдут достаточного количества средств ПВО для того, чтобы выбить из игры постоянное безнаказанное нахождение над их головами ударных беспилотников, Азербайджан будет продолжать. С военной точки зрения ему будет выгодно продолжать боевые действия, потому что в ходе этих боевых действий армянская армия несет большие потери в технике, и выбивание всех средств снабжения и усиления, конечно, приводит к резкому падению боеспособности и к резкому осложнению оборонительной операции. Для южных, более "танкодоступных" направлений, на так называемом "физулинском направлении", это имеет критически важное значение. Я думаю, что пока Азербайджан не приобретет какие-то большие территориальные преимущества на южном направлении, в буферной зоне, они операцию не остановят. Им нужно взятие с точки зрения информационно-психологической войны какого-то крупного населенного пункта. Я вижу, что они целенаправленно идут в направлении Физули, для них это является одной из целей операции – показать захват крупного, известного населенного пункта (сейчас Физули, расположенный в "буферной зоне", разрушен и заброшен. – Прим. РС). До тех пор, пока они эту цель не выполнят, или пока у армян не появится ответ на действия в воздухе, азербайджанская операция будет продолжена.