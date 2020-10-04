Врачи заявили о дальнейшем улучшении состояния Трампа

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который лечится от коронавирусной инфекции, продолжает улучшаться, и не исключено, что уже в понедельник 5 октября он покинет военный госпиталь в пригороде Вашингтона. Об этом сообщили в воскресенье врачи, которые занимаются лечением президента.

Они рассказали подробности о ходе заболевания. По их словам, у президента, который получил положительный тест на коронавирус вечером в четверг, дважды за последние дни падал уровень насыщения крови кислородом - этот симптом может свидетельствововать о потенциальном развитии осложнений, включая пневмонию. Особые опасения вызывало состояние здоровья Трампа утром в пятницу, когда у него также поднялась температура. Врачи сообщили, что он получил необходимую терапию, в частности, стероид дексаметазон. Ранее сообщалось, что президент также принимал экспериментальный препарат - так называемый "коктейль" с антителами к коронавирусу.

Трамп был госпитализирован в пятницу. Уже в субботу его лечащий врач сообщил, что состояние здоровья президента улучшилось, у него нет температуры и затруднений с дыханием. В воскресенье врачи подтвердили, что температуры у Трампа нет с пятницы.

Сам президент накануне записал четырёхминутное видео из госпиталя, в котором заявил, что ему лучше, и вскоре он будет готов вернуться к предвыборной кампании. Он поблагодарил тех, кто желал ему выздоровления, за поддержку.

Трамп, как сообщает Белый Дом, продолжает работать, для этого в госпитале есть специально оборудованные помещения.

До выборов президента США остаётся меньше месяца - они пройдут 3 ноября. Ряд комментаторов считают болезнь Трампа ударом по его кампании, указывая как на необходимость смены планов, как и на то, что она привлекла дополнительное внимание к ситуации с коронавирусом в США, где заразились более 7 миллионов человек и умерли от COVID-19 более 200 тысяч. Оппоненты Трампа обвиняют администрацию в недостатке продуманной стратегии борьбы с эпидемией.