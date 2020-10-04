Азербайджан обвинил Армению в обстреле пригородов Баку

Министерство обороны Азербайджана вечером в воскресенье обвинило Армению в ракетном обстреле города Мингечвир (Мингечаур), где расположена крупная электростанция, а помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что были обстреляны также город Хызы и Апшеронский район - то есть пригороды столицы Азербайджана Баку.

Все эти населённые пункты и территории находятся на большом расстоянии от Нагорного Карабаха и прилегающих районов, где сейчас идут бои.

По сообщению генпрокуратуры Азербайджана, по Мингечвиру были выпущены 3 ракеты, пострадали 5 местных жителей.

В минобороны Армении и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики отрицают обстрел отдалённых регионов Азербайджана, называя заявления Баку провокацией.

Утром в воскресенье был обстрелян город Гянджа, также находящийся в глубоком тылу. Факт этого обстрела командование армянских сил в Нагорном Карабахе признало, заявив, что речь идёт об ответе на обстрел Степанакерта и других населённых пунктов. По данным азербайджанских властей, при обстреле Гянджи погиб 1 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая вечером в воскресенье с обращением к нации, заявил, что наступательная операция в Нагорном Карабахе прекратится, только если Армения официально признает эту территорию азербайджанской и представит график вывода войск. Он также заявил о взятии азербайджанской армией города Джебраил и ряда других населённых пунктов, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы. В Армении, однако, отрицают потерю Джебраила.

Ситуация на линии разграничения в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана резко обострилась 27 сентября. Азербайджанские военные перешли в наступление. Баку заявляет, что его цель - "деоккупация" территории. Обе стороны конфликта заявляют о готовности к войне до победного конца, несмотря на призывы ООН, России, Франции, США и других стран к переговорам.