Лицом к событию. Введение единомыслия в России

Чем гражданам России грозят новые конституционные законы, которые Госдума принимает после правки Конституции. В эфире юрист Борис Надеждин, политолог Сергей Цыпляев, секретарь ЦК КПРФ, политолог Сергей Обухов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30900977.html
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