Время Свободы:"Зеленский намекает на возвращение Украины в ядерный клуб"
Может ли Украина вновь стать ядерной державой, учитывая нарушение данных ей гарантий территориальной целостности в обмен на ядерное разоружение?***Следователи ФСБ назвали Ивану Сафронову имя человека, которому, как они считают, советник главы «Роскосмоса» передавал секретные сведения***Какова позиция Ирана в отношении конфликта в Нагорном Карабахе?
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