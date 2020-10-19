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Время Свободы

Время Свободы:"Зеленский намекает на возвращение Украины в ядерный клуб"

Время Свободы:"Зеленский намекает на возвращение Украины в ядерный клуб"
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Время Свободы:"Зеленский намекает на возвращение Украины в ядерный клуб"

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Может ли Украина вновь стать ядерной державой, учитывая нарушение данных ей гарантий территориальной целостности в обмен на ядерное разоружение?***Следователи ФСБ назвали Ивану Сафронову имя человека, которому, как они считают, советник главы «Роскосмоса» передавал секретные сведения***Какова позиция Ирана в отношении конфликта в Нагорном Карабахе?

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