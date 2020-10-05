Обвиняемый в госизмене томский физик находится в "Лефортово"

Томский физик Александр Луканин, задержанный по делу о госизмене, находится в московском СИЗО "Лефортово". Об этом сообщила в фейсбуке член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Арестованный на днях 65-летний ученый отказался встретиться с правозащитниками, сказав сотруднику СИЗО, что "до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет". Литвинович считает, что Луканин не знает, что такое ОНК, поэтому "опасается общаться в условиях несвободы с неизвестными ему людьми" – написала она.

Директор института физики прочности и материаловедения Евгений Колубаев, где ранее работал Луканин, рассказал "Интерфакс-Сибирь", что работа учёного в институте не могла стать причиной его задержания, "потому что чем-либо особенным и секретным он не занимался", – сказал Колубаев.

30 сентября стало известно о том, что в Томске сотрудники московского управления ФСБ задержали 65-летнего учёного, разработчика источников питания электронных устройств Александра Луканина. Его подозревают в передаче неких засекреченных данных Китаю, в университете которого он преподавал после выхода на пенсию.