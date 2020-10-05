Губернатор Камчатки назвал три версии загрязнения воды

Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины загрязнения воды на побережье Авачинского залива Тихого океана. Это могло произойти в результате разлива токсичных веществ, природных воздействий или сейсмической активности. Об этом сообщил на брифинге губернатор региона Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что сейчас говорить о какой-то конкретной версии у властей нет оснований, потому что они ждут "расширенных результатов проб".

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. Если она будет подтверждаться, предстоит выяснить, разливами каких токсичных веществ оно вызвано, отметил губернатор. По словам Солодова, причиной бедствия могут быть природные явления, например, "поведение водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию". Также прорабатывается версия сейсмической активности, сказал губернатор Камчатки.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза, и более чем в два с половиной раза – по фенолу. По официальной предварительной версии, нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива.

При этом 3 октября Минприроды отчиталось о "совершенно чистом" Халактырском пляже.

В свою очередь российское отделение Greenpeace объявило об экологической катастрофе и требует немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий. Эксперты не исключают, что произошедшее загрязнение связано с присутствием на Камчатке базы Тихоокеанского флота. Активисты Greenpeace опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения, предположительно, могла стать река Налычева. На берегу её притока находится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых источниках почти нет информации, пишет "Новая газета".