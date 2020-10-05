В ЕСПЧ поданы 32 жалобы на арест счетов сторонников Навального

Активисты штаба Алексея Навального обжаловали в Европейском суде по правам человека аресты банковских счетов по делу об отмывании доходов в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом РБК сообщили в международной правозащитной группе "Агора".

В суд в Страсбурге поданы 32 жалобы. Среди заявителей сотрудники штабов Навального в 25 городах России. Они требуют ЕСПЧ признать, что аресты их счетов были политической акцией для оказания давления на сторонников оппозиционера. Кроме того, они считают, что в отношении них была нарушена статья Европейской конвенции о праве на свободу собраний.



Более ста банковских счетов сотрудников фонда и региональных штабов Навального, волонтеров, активистов и их родственников были заблокированы в рамках дела об отмывании денег ФБК, возбужденного в августе 2019 года.

По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели её на счета фонда. В рамках дела несколько раз проходили обыски у координаторов и волонтеров штабов Навального в десятках регионов России. Они также обжалованы в ЕСПЧ. Подозреваемых по делу пока нет. Соратники Навального все обвинения в свой адрес отвергают.