СКР возбудил против банкира Ананьева дело о подкупе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Его подозревают в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете, информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела. По делу также проходят руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных ИТ-компаний "РедСис" и "Техносерв".

По версии следствия, в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда России обратились к бенефициарам группы компаний "РедСис". Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний "РедСис", выигрывать торги и реализовывать госконтракты. "Известно, что обратились к Сергею Евгеньевичу Гордееву, который описывается в материалах дела как бенефициарный владелец, и еще нескольким его компаньонам, личности которых пока не установлены", – рассказал собеседник РБК.

С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд рублей. Следствие установило, что с 2016 по 2019 год компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 млн рублей.

В сентябре 2016 года бенефициар и руководитель группы компаний "Техносерв" Алексей Ананьев купил группу компаний "РедСис". "Ананьев знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Гордееву, поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов", – рассказал собеседник РБК. Осенью 2019 года Басманный суд заочно арестовал бизнесмена. По версии следствия, Ананьев продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу.

Алексей Ананьев вместе с его братом-близнецом Дмитрием до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.